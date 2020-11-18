Ломоносовский район, расположенный на юго-западе Москвы, с советских времен стал местом притяжения для научной элиты: здесь селились ученые и профессора вузов со своими семьями. Район довольно противоречив – сталинки и элитная недвижимость здесь соседствует с запущенными дворами, а отсутствие метро в пешей доступности огорчает местных. Чем гордятся жители Ломоносовского района и почему он попал в список наиболее опасных в столице, узнала корреспондент РИАМО.

Спальник для ученых

Ломоносовский район – место с историей: он находится на территории бывшего села Семеновское, вотчины московского боярина Семена Жеребца. Интересен герб района – на золотом щите изображен зеленый дуб с желудями. По преданию, при Иване Калите в этих местах рубили дубы для постройки Кремлевских стен.

Массовая застройка Ломоносовского района началась в середине 1950-х годов, вместе с прокладкой Ленинского проспекта. Тогда же сформировался и его облик, основу которого составляют дома сталинской с помпезными фасадами, просторными квартирами и высокими потолками, в которых и сегодня хотели бы жить многие москвичи.

В советские годы сталинки заселялись научной элитой, в том числе сотрудниками МГУ имени Ломоносова. Несмотря на то, что сейчас Ломоносовский район в общем-то превратился в спальник, благодаря своей репутации он все равно считается престижным.

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Сталинки и элитное жилье

Помимо сталинок, которые украшают главную артерию района – Ленинский проспект, он плотно застроен многоэтажками брежневской эпохи и пятиэтажными хрущевками. В некоторых домах сделали капремонт, и они не попали под снос, другие же вошли в программу реновации жилого фонда.

«У нашего района есть свое лицо. На первый взгляд, он не очень приметный, и для кого-то может показаться слишком скучным, но только не для меня. Эти старые дома напоминают о духе СССР и 90-х», - рассказывает жительница района Евгения.

Однако не все местные жители в восторге от района. В том числе, из-за запущенности некоторых дворов и небольших улочек, что невыгодно отличает Ломоносовский район от соседних Гагаринского и Черемушек.

«Некоторые детские площадки находятся в ужасном состоянии. Вместо ярких качелей стоят «убийцы» на железных цепях и поручнях, а рядом загазованная паровка для машин», - отмечает местная жительница Елизавета.

Есть на территории района и островки с элитной недвижимостью и дорогими офисами, где буквально попадаешь в другой мир. Так, на общем фоне выделяется футуристичный ЖК бизнес-класса Versis со стеклянными переходами на Нахимовском проспекте и ЖК «Вавилово» на улице Архитектора Власова.

Цены на квартиры в таких комплексах доходят до нескольких десятков миллионов рублей. В целом стоимость недвижимости в Ломоносовском районе зачастую выше среднего и вполне сравнима с ценами на жилье в центральных районах столицы.

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Тихая гавань и криминал

Ломоносовский район – небольшой по площади и при этом один из самых густонаселенных – он занимает третье место в Москве по численности населения.

Среди местных жителей – дети и внуки представителей советской научной элиты, а также ученые и преподаватели нового поколения – из-за близости множества НИИ и вузов, в том числе РУДН, МГИМО, РАНХиГС, МГУ имени Ломоносова.

«В районе много пенсионеров, есть семейные пары с детьми и, конечно, подростки. Здесь тихая гавань, и это здорово», - отмечает москвичка Евгения.

Несмотря на то, что район довольно спокойный, здесь случаются криминальные инциденты, говорят жители. А в 2020 году он неожиданно попал в список наиболее опасных в Москве, согласно заключению аналитиков систем безопасности, которые изучили статистику по тревожным выездам на объекты под охраной.

«Пару лет назад семью моей подруги ограбили: из квартиры вынесли дорогую технику и деньги. На улицах довольно спокойно, хотя местами по вечерам не горят фонари и из-за плохого освещения бывает страшно ходить вечером. На детских площадках периодически распивают пиво индивидуумы подросткового возраста, хотя таких меньшинство» - рассказывает Елизавета.

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Без метро, зато с лучшими школами

Главная фишка Ломоносовского района - это, конечно, образование. Одних только школ на его территории около 20, некоторые из них входят в список лучших в Москве, в том числе Гимназия 1514 (5-е место в рейтинге 300 лучших школ Москвы). Также в районе и по соседству находятся несколько высших учебных заведений, включая филиалы ГИТИСа.

«Если меня спрашивают о месте жительства, я всегда хвастаюсь, что мой дом в «ученом» районе. Помимо того, что это выделяет нас среди прочих столичных спальников, я могу быть уверена, что в будущем мои дети смогут получить хорошее образование буквально под окнами, а это огромный плюс», - рассказывает Елизавета.

Также в Ломоносовском нет проблем со здравоохранением – здесь находится семь больниц и несколько поликлиник. Сетевых продуктовых супермаркетов и небольших магазинов у дома тоже достаточно, а вот в крупные ТЦ нужно ехать.

Хотя Ломоносовский район довольно компактный, на его территории нет ни одной станции метро, а до ближайших – «Университет», «Проспект Вернадского», «Профсоюзная» и «Новые Черемушки» - нужно идти пешком до получаса, что по московским меркам долго.

«Транспорт – это главная проблема района. Я купил машину лет пять назад и ни разу об этом не пожалел. От станций метро, что находятся в соседних районах, мне до дома идти минут 30. Многие предпочитают кататься на автобусах, но это не мой вариант» - рассказывает местный житель Виктор.

Центром ночной жизни Ломоносовский район назвать сложно, но, по отзывам местных, здесь все-таки есть хорошие заведения, чтобы не ездить в центр.

«Не так давно я открыл для себя кафе на улице Академика Пилюгина с кухнями разных стран мира и вкусной выпечкой, а еще кальянную, где можно зависать с друзьями» - добавляет Виктор.

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Не путать с Ленобластью

Хотя в Ломоносовском районе не меньше автотранспорта, чем в других, здесь нет крупных промзон. Старая планировка района образует закрытые кварталы с тихими и зелеными внутренними дворами. У местных жителей есть любимые парки и скверы.

Например, парк «Надежда», расположенный между Ленинским проспектом и улицей Крупской, где по выходным можно посетить лекции и мастер-классы, а также есть зона воркаута для любителей активного отдыха и каток.

Недалеко от парка «Надежда» расположен сквер, где стоит памятник Надежде Крупской и Владимиру Ленину, читающим газету «Искра».

«Не сказать, что наш район богат на достопримечательности. Когда я называю его незнакомым людям, некоторые думают, что я из Ленинградской области – там тоже есть территория с таким названием» - говорит Елизавета.

Действительно, большинство достопримечательностей, в том числе Дарвиновский музей и тот же МГУ, находятся не так далеко, но все же в соседних районах. В то же время до центра не так далеко, всегда можно отправиться гулять на Воробьевы горы.

Из местных достопримечательностей – монумент в честь М.В. Ломоносова. Зато, как отмечает москвичка, ей нравится находить в своем районе особые места.

«Мне нравится небольшой квартал между улицами Марии Ульяновой и Кравченко, где расположены два дома, так называемые «ворота Москвы» начала 1960-х. А между улицами Гарибальди и Академика Пилюгина когда-то были высажены сады села Воронцова, часть аллей сохранилась до сих пор», - добавляет она.

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