РИАМО - 18 ноя. За время действия программы реновации жители столицы направили 730 заявлений на докупку дополнительных площадей, на текущий момент заключено 614 договоров, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Москвичи имеют право на приобретение дополнительных площадей с 10-процентной скидкой. Этой возможностью они могут воспользоваться в момент переезда и в течение двух лет со дня регистрации права собственности на равнозначную квартиру. Сейчас в столичный Фонд реновации поступило 730 заявлений на докупку, 614 договоров уже заключено», – отметил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что правом на докупку можно воспользоваться только один раз. Оно распространяется на жилье, площадь которого не превышает 100 квадратных метров. Участникам программы реновации услуги и консультации предоставляются бесплатно.

Оплату можно произвести из своих или заемных средств, при помощи субсидий и сертификатов, также предусмотрено привлечение материнского капитала.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона москвичей.