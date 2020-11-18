РИАМО - 18 ноя. Российского юмориста и шоумена Сергея Светлакова выписали из больницы после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

Комика госпитализировали на прошлой неделе. Лечение он проходил в одной из московских больниц. Медики диагностировали у него незначительное поражение легких.

«Я дома! Всем здоровья и не унывать!» — написал артист на своей странице в Instagram.

Пост актер дополнил кадрами со съемок фильма, что вызвало массу шуток в комментариях по поводу его лечения в больнице.

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18 НОЯБРЯ

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