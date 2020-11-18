РИАМО - 18 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении ООО «АМК Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного органа.

Ранее в ведомство поступило обращение от МУ «Дворец спорта «Видное» о внесении сведений в отношении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по эксплуатации, сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «АМК Сервис» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, но он отказал ему в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС Подмосковья.