РИАМО - 18 ноя. Сотрудники правоохранительных органов Солнечногорска задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Архангельской области. Его задержали лесу, когда он забирал из тайника-закладки мешок с 20 свертками вещества светлого цвета.

«Установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством мефедроном общей массой около 2 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По предварительной информации, злоумышленник исполнял роль курьера и закладчика. Сбыт наркотических средств осуществлялся бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Мужчину заключили под стражу.