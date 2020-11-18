РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец на улице Ленина водитель сбил 10-летнего мальчика, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«17 ноября примерно в 17:34 водитель Skoda Octavia, двигаясь в поселке Октябрьский со стороны улицы Новая в сторону Новорязанского шоссе, в районе дома №25 по улице Ленина наехал на ребенка, который на самокате переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал мальчик 10 лет, который был госпитализирован в детскую больницу горокруга Люберцы с травмами левой ноги. Несовершеннолетний находился в момент ДТП без сопровождения взрослых, на темной одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.