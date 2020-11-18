РИАМО - 18 ноя. Подборку мастер-классов в онлайн-формате подготовили на ВДНХ, они рассчитаны на тех, кто хочет заранее подготовиться к празднованию Нового года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Трансляции проведут мастера «Парка ремесел», которые расскажут о готовке различных блюд, научат рисовать и создавать украшения для дома.

«Так, видеоурок по каллиграфии и леттерингу (написанию букв) поможет всем желающим научиться красиво подписывать новогодние открытки. Мастер-класс проводят эксперты центра славянской письменности «Слово», - говорится в сообщении.

Посмотреть его можно на сайте и на странице выставки в социальной сети «Одноклассники».

На другом мастер-классе зрители смогут узнать больше об истории создания комиксов, а также научаться создавать свои. Уроки появятся на YouTube-канале дома комиксов и на его странице в соцсети «ВКонтакте».

В эколого-просветительском центре «Пчеловодство» слушателей научат делать оригинальные подарки своими руками. Посетители мастер-класса сами сплетут из трикотажной пряжи украшение для сумочки, сделают декоративное панно из картона, смастерят кормушку для птиц и многое другое.