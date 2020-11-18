РИАМО - 18 ноя. За последние сутки в столице 5503 человека выздоровели после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 382 634 человек», — говорится в сообщении.

Также за сутки умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии в городе скончались 8009 человек.

Всего в столице на текущий момент выявлено 522 456 случаев коронавируса.

В мегаполисе из-за пандемии Covid-19 действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.