РИАМО - 18 ноя. Москва второй год подряд возглавляет рейтинг состояния инвестиционного климата среди городов России, только в первом полугодии 2020 года инвестиции в основной капитал превысили 1 триллион рублей, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За шесть месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций составила порядка 77%. С 2010 года инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. Все это позволяет делать вывод, что Москвой выбран верный курс на привлечение нового и поддержку работающего бизнеса», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в городе создана благоприятная среда для развития промышленного и инновационного сектора. Город оказывает бизнесу административную помощь, предоставляет налоговые преференции и создает необходимую инфраструктуру.

По его словам, один из важных драйверов инвестиционной активности столицы — Адресная инвестиционная программа. Заложенные в ней средства направляют на реализацию приоритетных городских проектов.

При этом сегодня в Москве на каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля частных инвестиций, резюмировал Ефимов.