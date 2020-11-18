РИАМО - 18 ноя. В голосовании «По Москве не выходя из дома: онлайн-экскурсии по старинным зданиям», проходящем на портале «Активный гражданин», приняли участие свыше 195 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Горожане выбирали лучшую онлайн-экскурсию, опубликованную на YouTube-канале департамента культурного наследия Москвы.

«Тройку лидеров возглавила онлайн-прогулка по усадьбе Коломенское. На ней экскурсовод Иван Федорин рассказывает о древней истории земель, где сейчас расположен музей-заповедник. Данную виртуальную экскурсию назвали лучшей 25,74% участников голосования», — говорится в сообщении.

Второе место заняла экскурсия по дому купца Игумнова — ее поддержали 17,2% человек. Вокруг особняка ходит множество легенд, благодаря которым он стал самым известным московским домом в псевдорусском стиле.

Третьей по популярности стала онлайн-экскурсия по ресторану «Яръ» на Ленинградском проспекте. За нее проголосовали 10% участников. Экскурсию ведет москвовед Денис Ромодин, который расскажет интересные детали об интерьере и истории здания.

За остальные четыре онлайн-прогулки участники проголосовали следующим образом: экскурсию по Дому Наркомфина выбрали 8,74%, по особняку Смирнова — 4,32%, по зданию бывшего Центросоюза — 4,17%, по усадьбе Шлосберга — 3,33%.