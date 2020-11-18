РИАМО - 18 ноя. На медиаплатформе «Москва с тобой» появились новые онлайн-экскурсии, посвященные парку музея-заповедника «Царицыно» и выставке «Семья – душа России», которая там проходит, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На онлайн-экскурсии по историческому маршруту «Утренняя дорожка» директор музея-заповедника Елизавета Фокина расскажет про историю места, к созданию которого приложили руку не только великие архитекторы и российские императоры, но и простые садовники», - говорится в сообщении.

Заместитель заведующего отделом музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания Дмитрий Стальной проведет экскурсию по самому длинному маршруту заповедника «Береговая дорожка», который охватывает четыре горбатых мостика, один межевой столб времен столыпинких реформ и шесть пристаней.

На экскурсии по выставке «Семья – душа России» посетители смогут ближе познакомиться с представленными работами. Экспозиция выставки разделена на две части.

Первая посвящена событиям Великой Отечественной войны, а вторая – мирному времени. На онлайн-экскурсии посетителям покажут работы Петра Оссовского, Самуила Адливанкина, братьев Сергея и Алексея Ткачевых, Николая Зайцева, Гелия Коржева, Аркадия Пластова и многих других мастеров.