РИАМО - 18 ноя. Исследование показало, что использование жидкости для полоскания рта позволяет уменьшить риск заражения различными бактериями и вирусами, в том числе коронавирусом, сообщает Газета.ru.

По словам авторов исследования, жидкость, где содержится хлорид цетилпиридиния, способна снизить количество вирусного материала SARS-nCov-2 в полости рта.

«Специалисты Университета Кардиффа нашли у данного вещества вирулицидное действие», — говорится в сообщении.

Действие ополаскивателей изучали пару месяцев, однако данное исследование еще предстоит проверить.​

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18 НОЯБРЯ

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