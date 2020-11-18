РИАМО - 18 ноя. Заявки на выплаты для франчайзи и на компенсацию участия в выставках подали почти 400 столичных компаний, им выделено более 380 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К настоящему моменту одобрено 1352 заявки на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Больше всего одобрено субсидий для франчайзи, эту меру поддержки получат 387 компаний. Сумма выданных им средств составит 322 миллиона рублей», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он добавил, что популярной среди предпринимателей также является субсидия, позволяющая компенсировать затраты на выставочную деятельность — такую помощь получили 306 компаний. Им было выделено 66 миллионов рублей.

Еще одной важной мерой поддержки для столичных предпринимателей стал грант на возвращение 10% от выручки по исполненным экспортным контрактам. Экспортный кэшбек получила 131 компания на общую сумму 349 миллионов рублей.

Компаниями также востребована субсидия на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. К настоящему моменту она была одобрена 96 предприятиям, сумма выделенных средств составляет 97 миллионов рублей.