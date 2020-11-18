РИАМО - 18 ноя. Министерство труда и соцзащиты РФ предложило увеличить минимальный размер пенсионных накоплений, которые будут выплачивать не единоразово, а ежемесячно, пишет в среду газета «Коммерсант».

Однако этой инициативе нашлись противники – негосударственные пенсионные фонды. Их представители опасаются, что произойдет резкий отток средств в результате увеличения объема единовременных выплат. При этом эксперты считают, что увеличение планки необходимо, так как сейчас выплаты малы и практически не влияют на бюджет россиян.

«Средняя назначенная пенсия в России сейчас немногим превышает 15 тысяч рублей. Для назначения пожизненной накопительной пенсии она должна превышать 750 рублей, то есть гражданин должен иметь на счете почти 200 тысяч рублей», — пишет издание.

Меньшие суммы будут выплачиваться единовременно. Минимальная пенсия в среднем по стране едва превышает 9 тысяч рублей и зависит от региона проживания.

Прежнее предложение ПФР устанавливало планку для выплаты пожизненных пенсий на уровне около 1 тысяч рублей, то есть на счете должно быть 240 тысяч рублей. Предложения НПФ снижали этот уровень до 460-650 рублей (на счете должно быть около 120-170 тысяч рублей).

Поскольку МРОТ в текущем году составляет 12,1 тысячи рублей, предложение Минтруда заключается в резком повышении границы при назначении пожизненной выплаты, — до 2,4 тысячи рублей. Это порядка 625 тысяч рублей на накопительном счете.

Эксперты оценили предложение Минтруда. Многие считают, что нужно действовать, исходя из интересов граждан.​