РИАМО - 18 ноя. Столичные школьники в возрасте от восьми до 18 лет приглашаются к участию в цикле онлайн-трансляций «Встречи с космосом», где они узнают интересные подробности развития космической отрасли в России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия подготовлены совместно с военно-патриотическим движением «Юнармия» и Московским центром «Патриот.Спорт».

«Это уникальная возможность из первых уст узнать о подготовке космонавтов в советское время и в наши дни. Возможно, что в дальнейшем кто-то из наших слушателей выберет профессию, связанную с наукой или космосом», — сказал директор центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В программе запланировано 30 вебинаров, которые будут проходить в течение нескольких месяцев — с ноября 2020 года по июнь 2021 года.

Трансляции можно будет посмотреть на YouTube-канале Московского центра «Патриот.Спорт», а также на страницах центра в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Первая трансляция состоится 20 ноября в 11:00. В ней примет участие Герой России, летчик-космонавт и командир корабля «Союз ТМА-07М» Роман Романенко.