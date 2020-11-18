РИАМО - 18 ноя. Эксперты предлагают ограничить скорость электросамокатов и скутеров, так, максимальная скорость данной техники может составить 20 километров в час, сообщает РИА Новости.

При этом владельцев данных транспортных средств ждут штрафы, если скорость движения будет превышена.

«В проекте предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию (средств индивидуальной мобильности - ред.)», — заявил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко.

По словам специалистов, разрешенная скорость движения на электротранспорте будет зависеть от ширины тротуара и ряда других факторов.

Согласно обновленным правилам, пешеходы получат приоритет относительно людей на самокатах и гироскутерах. ​