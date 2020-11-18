РИАМО - 18 ноя. На территории Подмосковья в предстоящий зимний сезон будет работать 1881 единица специальной дорожной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В ближайшие дни в Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий — мокрый снег с дождем и гололед. В региональном министерстве благоустройства напомнили о готовности муниципалитетов к зимнему содержанию территорий.

«В регионе будет работать 1881 единица зимней техники. Это снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы, а также комбинированные дорожные машины. На три месяца вперед закуплен противогололедный материал», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он напомнил, что в приоритетном порядке должны убираться выходы из подъездов, пешеходные коммуникации вдоль домов и к остановкам общественного транспорта.

По словам министра, отдельное внимание необходимо уделять спускам и подъемам проездов, внутриквартальным и внутридворовым проездам, а также детским и спортивным площадкам.

В этом году увеличено количество средств малой механизации на 155 единиц — в 2019-м было 1209, в 2020-м — 1364.