РИАМО - 18 ноя. В коронавирусе объединились факторы, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов — это самая главная особенность Covid-19, сообщает «Лента.ру».

По словам доктора биологических наук, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ профессора Сергея Нетесева, дизрегуляция иммунной системы происходит и при других инфекциях. Например, при Эболе.

«То же самое и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свертывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при Крымской-Конго геморрагической лихорадке, лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом», —​ заявил эксперт.

Он подчеркнул, что специфическим симптомом не является и потеря обоняния. Это происходит иногда и при других болезнях. Так, 20 вирусов характеризуются таким же симптомом. Они попадают в организм человека через нос и поражают обонятельные нервы.

По последним данным, в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.

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