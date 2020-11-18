РИАМО - 18 ноя. В октябре в столице прошло более 7 тысяч церемоний бракосочетания, около 700 регистраций брака провели на необычных площадках, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ЗАГС города Москвы.

«В октябре прошло более 7 тысяч церемоний заключения брака, в том числе около 700 торжественных регистраций – на необычных площадках столицы. Это примерно на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 12 ноября в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начали действовать ограничения по количеству гостей на церемониях заключения брака.

«На торжественных церемониях заключения брака могут присутствовать не более пяти гостей при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции», - добавил представитель пресс-службы.

В число необычных площадок для заключения брака в столице входят башни делового центра «Москва-Сити», дом торжеств Safisa, современный особняк «Роял», особняк на Волхонке, особняк Спиридонова.