РИАМО - 18 ноя. В Москве в первый раз объявят лауреатов международной премии World Travel Awards, церемония пройдет дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по туризму.

В 2019 году Москва выиграла в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Позади остались популярные европейские столицы. В нынешнем году Москву представили одновременно в семи категориях.

«Наш город входит в топ-5 в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что такая оценка мотивирует развивать туристическую отрасль в городе и дальше.

Ранее Москве присудили награды во всех важнейших номинациях европейского этапа этого конкурса.