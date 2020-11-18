РИАМО - 18 ноя. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти двух маленьких детей, тела которых нашли в квартире на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Вечером 17 ноября в квартире жилого дома на улице Тайнинская обнаружены тела двух малолетних детей 2015 и 2017 годов рождения», — сказала Иванова.

По ее словам, на причастность к совершению преступления проверяется мать, с которой в настоящее время работают следователи. Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

Руководитель ГСУ СК Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования дела.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что на место ЧП выезжали прокурор Северо-Восточного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.

По данным СМИ, тела детей обнаружил отец, когда вернулся домой с работы. Мать не смогла внятно объяснить, что произошло.