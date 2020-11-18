РИАМО - 18 ноя. Столичные молодожены чаще всего выбирают для регистрации брака праздничные дни, время года при этом не играет большого значения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ЗАГС города Москвы.

«В весенний период среди молодоженов популярна Красная горка. В 2019 году накануне праздника, 24 и 25 апреля, поженились более 1 тысячи пар. А в 2021 году Красная горка выпадает на 9 мая, молодожены также начинают активно подавать заявления на 7 и 8 мая», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в осенний период наиболее популярным праздником для заключения брака считается День города.

«В 2020 году на День города, 5 и 6 сентября, поженились более 900 пар. На регистрацию брака в этот праздник молодожены также уже могут подать заявление», - заключил собеседник агентства.