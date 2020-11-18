РИАМО - 18 ноя. За последние сутки в столице умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе скончались 8009 человек, сообщает московский оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

В столице выявлено 522 456 случаев коронавируса. Число выздоровевших на текущий момент составляет 377 131.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Столичные власти дополнительно направят более 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 НОЯБРЯ

- За последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 8009 человек.