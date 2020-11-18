РИАМО - 18 ноя. Более 1 тысячи пар подали заявления на регистрацию брака в Москве в «красивые» даты следующего года, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ЗАГС.

Он отметил, что среди молодых пользуются популярностью зеркальные даты.

«В следующем году первой зеркальной датой будет 21.01.21, на этот день подано уже более 200 заявлений. Далее по количеству поданных заявлений следует 12.02.21, в этот день планируют пожениться около 180 пар. На 05.06.21 подано уже более 110 заявлений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дата 12.02.21 является палиндромом – сочетанием цифр, которое одинаково читается в обоих направлениях, слева направо и справа налево. В этом году такой датой было 02.02.2020.