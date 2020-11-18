РИАМО - 18 ноя. В Москве и Московской области в среду ожидается порывистый ветер, максимальная температура воздуха днем составит до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков на ожидается. Температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 градусов до 0, а в Подмосковье — от минус 4 до плюс 1 градуса», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня будет 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60%.