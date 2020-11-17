РИАМО - 17 ноя. За первый день действия новых ограничений на поездки по транспортным картам в автобусах «Мострансавто» почти на 58% сократилось количество транзакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, с 16 по 29 ноября приостановлено действие единой транспортной карты учащегося Московской области», - говорится в сообщении.

Снижение трафика на фоне показателей прошлого понедельника отмечается и в сегменте льготных перевозок по социальным картам жителей Московской области.

За 16 ноября на всех маршрутах «Мострансавто» было совершено более 940 тысяч поездок. Девятого ноября автобусами компании воспользовались свыше 1,2 миллиона раз.