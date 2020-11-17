РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье планируют открыть восемь дорожных объектов до конца года, включая транспортные развязки, подземный пешеходный переход, а также подъезды к полигонам с твердыми бытовыми отходами, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

За последнее пятилетие в области было возведено 106 объектов протяженностью 245,5 километра. Затраты на реализацию всех объектов составили порядка 128 миллиардов рублей, где 88,5 миллиардов – средства, выделенные из федерального бюджета.

«С 2015 по 2019 год у нас была серьезная федеральная поддержка, которая позволила нам обеспечить ежегодное строительство 50 километров дорог», - сказал начальник управления по проектированию, строительству, реконструкции и капремонту автодорог министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Денис Маскаев.

До конца текущего года запланировано открытие восьми новых объектов, общий объем финансирования которых равен 11 миллиардам рублей, а их протяженность составит порядка 23 километров.

В ноябре должны открыться подъезд к ТБО Коломна (Обход села Мячково) и дорога Павловский Посад - Субботино - Электросталь. В декабре же откроются оставшиеся объекты, а именно подземный пешеходный переход на Шереметьевском шоссе, транспортная развязка в Трехгорке, транспортная развязка на улице Репина в городе Химки, подъезды к ТБО Руза и ТБО Егорьевск, также ожидается завершение реконструкции Путиловского шоссе.

На текущий момент ведется работа по реализации проекта МЦД. На территории Подмосковья уже запущены МЦД-1 и МЦД-2. Также предусмотрено возведение 5 путепроводов с дальнейшей ликвидацией одноуровневых железнодорожных переездов.

«Мы разработали проектную документацию, получили положительную экспертизу и на данный момент стараемся привлечь средства федерального бюджета, для того, чтобы начать строить эти объекты. Нам уже выделен миллиард рублей на строительство путепровода в Лобне. Это один из наиболее масштабных проектов, который мы будем реализовывать в рамках МЦД. Мы заключили контракт на строительство, и в 2022 году планируем запустить рабочее движение» – отметил Маскаев.

Договор также заключен по путепроводу «Южный объезд» в Истре. Плановое начало строительных работ намечено на 2021 год. Для завершения планов по путепроводам необходима федеральная поддержка суммой свыше 10 миллиардов рублей.

С 2020 по 2024 годы планируется построить 61 объект, чья протяженность составит порядка 158 километров, а объем финансирования составит 122 миллиарда рублей.