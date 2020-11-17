РИАМО – 17 ноя. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что центры управления регионом (ЦУР) начнут функционировать во всех субъектах РФ к 1 декабря 2020 года, сообщает Газета.ru.

ЦУР помогает отслеживать обращения граждан и анализировать их. В 27 субъектах РФ центры уже работают. Во вторник их открыли еще в пяти субъектах.

«В Калужской, Мурманской, Нижегородской, Ульяновской областях, в Башкортостане и Татарстане ЦУРы были открыты 27 августа 2020 года», - добавляется в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что центры управления регионом, аналогичные подмосковному, должны открываться по всей стране.​