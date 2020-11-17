РИАМО - 17 ноя. В больнице имени В.В. Вересаева на севере Москвы спасли пациента с гангреной кишечника, которая стала результатом ущемившейся грыжи, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Органы брюшной полости в виде значительной части толстого кишечника и большого сальника оказались в левой плевральной полости грудной клетки пациента. Наличие редкой грыжи показало КТ органов грудной клетки и брюшной полости.

«Из анамнеза больного стало известно, что несколькими годами ранее у мужчины была травма с повреждением диафрагмы, она и послужила предпосылкой к формированию диафрагмальной грыжи. Большая часть толстой кишки внедрилась в образовавшийся грыжевой дефект в плевральную полость, а затем ущемилась в грыжевых воротах», – говорится в сообщении.

Сложность ситуации предавали и обстоятельства, в которых ткани ободочной кишки 54-летнего мужчины некротизировались, произошла перфорация и содержимое кишечника попало в плевральную полость. У пациента развился плевропульмональный шок, который требовал экстренного хирургического вмешательства.

Малоинвазивная операция была выполнена под руководством заведующего 18-м хирургическим отделением больницы имени В.В. Вересаева Андрея Джаджиева. В результате было произведено лапароскопическое извлечение петель кишки из плевральной полости, а также удаление части толстой кишки и большого сальника в пределах здоровых тканей с ушиванием дефекта диафрагмы.

«Диагностика таких грыж крайне сложна, их часто путают с инфарктом, поскольку патология проявляется затрудненным дыханием, выраженной болью, чаще в левой половине грудной клетки и живота. Ущемление кишки сопровождается кишечной непроходимостью, которая при отсутствии экстренного лечения может привести к инфекционно-токсическому шоку. При перфорации ущемленной части кишки воспаление переходит на брюшину или плевру и возникает перитонит, либо плеврит соответственно. Далее развивается сепсис с летальным исходом в 40-60 % случаев», – отметил Джаджиев.

Больного выписали домой на восьмые сутки после операции в удовлетворительном состоянии. Теперь мужчине предстоит пройти еще один этап реконструктивного хирургическое вмешательства – восстановление проходимости ободочной кишки, который состоится через несколько месяцев.