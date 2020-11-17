РИАМО - 17 ноя. В родильный дом Химкинской областной больницы поступила женщина в родах, после экстренного кесарева сечения несколько лет назад у пациентки остался рубец на матке, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

По словам акушера-гинеколога, заведующего родильным домом Химкинской областной больницы Согомоном Казарьяном, врачи провели «мягкие» роды: без медицинских вмешательств и эпидуральной анастезии, с целым плодным пузырем до его самопроизвольного вскрытия.

«Было отсроченное пережатие пуповины и прикладывание ребенка к груди в родильном зале. Хочется сказать нашим будущим пациенткам: рубец на матке после кесарева сечения – это не приговор!», - сказал Казарьян.

Ультразвуковое обследование показало, что рубец на матке состоятельный – то есть с полным восстановлением мышечных волокон после оперативного вмешательства. Акушеры-гинекологи приняли решение о проведении родов через естественные родовые пути.

На свет появился абсолютно здоровый мальчик весом 3240 грамм и ростом 51 сантиметр.

В послеродовом периоде женщине провели необходимые обследования. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны​.