РИАМО - 17 ноя. За 2 года в Московской области образовано 11 новых сельскохозяйственных кооперативов, за этот период на развитие материально-технической базы кооперативов были предоставлены гранты и субсидии более чем на 24 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По словам главы комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергея Керселяна, сейчас небольшие производители товаров имеют высокий спрос на кредитование, в том числе льготное.

«Однако, существуют определенные сложности при подготовке документов. К мелким КФХ предъявляются такие же требования, как и к крупным. Фермер часто не обладает соответствующими знаниями и вынужден заключать платные договоры со специалистами-аналитиками», - сказал Керселян.

Это приводит к дополнительным финансовой и административной нагрузкам.

Керселян считает необходимым разработать правила кредитования КФХ по аналогии с физлицами. То есть при предоставлении кредита надо учитывать имеющиеся у фермера активы – землю, животных, технику и кредитную историю.

В Московской области в рамках поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов за последние два года на развитие материально-технической базы были предоставлены гранты и субсидии более чем на 24 миллиона рублей.

За 2019-2020 годы образовано 11 новых сельхозкооперативов. Всего их в Подмосковье зарегистрировано 57.