РИАМО - 17 ноя. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в выселенном здании во 2-м Красногвардейском проезде, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 20:45. Огонь вспыхнул по адресу: 2-й Красногвардейский проезд, дом 10А. Горел мусор на площади 15 квадратных метров.

«В 21:15 возгорание мусора в выселенном здании полностью ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.