РИАМО - 17 ноя. В городском округе Шаховская на торги выставили участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров, который располагается в сельском поселении Раменское, деревни Аксаково, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На участке отсутствуют объекты капитального строительства, частично присутствует асфальтное покрытие, а также древесно-кустарниковая растительность.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 13 лет и 2 месяца. Ежегодная арендная плата за пользование участком составит 17 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы побороться за участок в деревне Аксакова, который предоставляется под индивидуальное жилищное строительство, необходимо зайти на «РТС-тендер» по ссылке. Номер процедуры – 45247.