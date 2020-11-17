РИАМО - 17 ноя. Мусор загорелся в выселенном здании в центре Москвы на площади 15 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник в 20:45. Огонь вспыхнул по адресу: 2-й Красногвардейский проезд, дом 10А.

«Происходит возгорание на втором этаже выселенного здания. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения принятыми мерами локализовали возгорание мусора на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.