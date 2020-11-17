РИАМО – 17 ноя. В Госдуму РФ внесли законопроект о президентских сроках, он позволяет действующему главе государства переизбираться на свой пост еще два раза подряд, сообщает kp.ru.

Документ подразумевает, что президентом РФ не может стать тот, кто занимал или занимает на день официального назначения выборов указанную должность два срока.

«Однако данное положение не распространяется на президента России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции», - говорится в сообщении.

Документ также ужесточает требования к кандидатам на высший государственный пост. Претендовать на должность президента теперь не могут не только иностранцы, но и те, кто ранее был гражданином другого государства или имел соответствующий вид на жительство. Это требование не касается тех, кто прежде был гражданином страны, которую полностью или частично приняли в состав РФ.​