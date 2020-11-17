РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. В Балашихе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода, он получил телесные повреждения различной степени тяжести, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла 16 ноября в 17:30 в микрорайоне Железнодорожный недалеко от дома № 6 по Саввинскому шоссе.

«Водитель автомашины Peugeot Boxer, двигаясь со стороны улицы Пролетарской в направлении улицы Колхозной по Саввинскому шоссе, допустил наезд на пешехода, который переезжал на самокате проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 14-летний пешеход получил телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах, а также при передвижении в местах возможного появления детей соблюдать скоростной режим, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Госавтоинспекторы рекомендовали пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей, а также призвали пешеходов быть внимательнее при переходе проезжей части.