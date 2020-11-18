РИАМО - 18 ноя. Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект столичного бюджета на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении на заседании в среду, говорится в сообщении пресс-службы московского парламента.

«В среду на заседании Мосгордумы проект бюджета будет рассматриваться в первом чтении, а именно — его основные характеристики: общий объем доходов, расходов, дефицит, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований, программы государственных внутренних и внешних заимствований и государственных гарантий города», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Расходы столицы в будущем году составят 3,1 триллиона рублей, доходы – 2,6 триллиона рублей, размер дефицита — 510 миллиардов рублей. Проект бюджета на ближайшие три года был сформирован исходя из сегодняшних реалий — с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Высокая степень диверсификации экономики, накопленные резервы и эффективная система госзакупок обеспечивают устойчивость городского бюджета. Системные меры поддержки экономики позволили минимизировать потери, понесенные малым и средним бизнесом», — подчеркнул Шапошников.

По его словам, правительство столицы в полном объеме выполняет социальные обязательства перед жителями города и финансирует дополнительные расходы по противодействию распространению коронавируса.

«Важно, что, несмотря на пандемию, столица в ближайшие три года увеличит объемы социальной помощи москвичам. Так, более 56% городского бюджета пойдет на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт», - заключил председатель Мосгордумы.