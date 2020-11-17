РИАМО - 17 ноя. В поселке Хорлово городского округа Воскресенск выставили на торги участок площадью в тысячу квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок выставили под индивидуальное жилищное строительство. Он находится по адресу: улица Садовая, участок 43, поселок городского типа Хорлово. Строений на участке нет, ограждения отсутствуют.

«Земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. Ежегодная арендная плата за пользование участком составляет 37 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Отправить заявку на участие в предстоящем аукционе можно с 11 ноября по 21 декабря текущего года по адресу: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», строение 17, ГКУ Подмосковья «Региональный центр торгов». Аукцион пройдет 24 декабря.