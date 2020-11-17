РИАМО - 17 ноя. Частота преждевременных родов в январе-октябре текущего года в Подмосковье снизилась до 5,2%, на свет появилось 284 ребенка с экстремально низкой массой тела, в 2019 году родились 311 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Сегодня в Московской области отмечают Международный день недоношенных детей. Благодаря высокому профессионализму медицинских работников, работы выездной круглосуточной неонатальной реанимации и технологичной оснащенности перинатальных центров, за последние пять лет показатель выживаемости недоношенных детей увеличился более чем на 12%», — сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Лазарева.

Она подчеркнула, что в подмосковных перинатальных центрах есть возможность подготовки медицинских специалистов в симуляционных центрах. Благодаря их оснащенности, наличию виртуальных тренажеров и роботов, молодые врачи могут на практике отработать теоретические знания.

Уникальная организация системы реанимационно-консультативной выездной службы для новорожденных позволяет в круглосуточном режиме выезжать на консультацию, проводить необходимые диагностический тесты и принимать решения о дальнейшей маршрутизации пациента.

Высокий уровень профессиональных компетенции специалистов и наличие оборудования экспертного класса в реанимационных машинах позволяет в случае необходимости организовать оказание помощи на месте до полной стабилизации состояния.

Развитие системы родовспомогательных учреждений, ввод современных перинатальных центров, открытие новых учреждений оказания помощи новорожденным и детям, приобретение медицинского оборудования экспертного класса, привлечение и обучение кадров позволяют на высоком уровне оказывать помощь матерям и детям в Подмосковье.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI), 17 ноября более чем в 200 странах проводят Всемирный день недоношенных детей, привлекая данной к проблеме внимание свыше 2,5 миллиарда человек.