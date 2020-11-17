РИАМО - 17 ноя. В Бескудниковском районе на севере Москвы завершили демонтаж пятиэтажного здания, на месте которого теперь построят новое жилье, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Департамент строительства завершил демонтаж пятиэтажки по программе реновации в районе Бескудниковский по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 54. На месте снесенного дома возведут новое жилье для переселения по программе реновации. Всего с начала программы реновации в Москве уже было демонтировано 33 жилых дома», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Жители пятиэтажек уже перебрались в новые дома по программе реновации в том же районе.

Умный снос – технология, по которой сейчас производится демонтаж старого жилья, включает в себя несколько этапов.

На первом этапе проводится демонтаж отдельных элементов внутри здания, который также предполагает разделение демонтированного по группам (столярные изделия, стекло, керамика и фаянс). Далее отходы перерабатываются для повторного использования. После идет этап со специальным экскаватором, который разбирает железобетонный остров дома.

Технология позволяет щадить окружающую среду в процессе демонтажа, а также сохранять максимально количество деревьев.