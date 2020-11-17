РИАМО - 17 ноя. Более 90% от общего числа объектов общепита проверили в Подмосковье на соблюдение антиковидных мер с начала октября, нарушения выявили в 20% из них, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С начала октября было совершено порядка 9 тысяч выездов на объекты общественного питания региона – в кафе, рестораны. Около 90% таких объектов уже проверены на соблюдение требований по коронавирусу, нарушение выявили в порядка 20% из них», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Он добавил, что на прошлой неделе в регионе было совершено более 1,3 тысячи рейдов.
С начала пандемии в Московской области выявили 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1826 человек, выздоровели 72 319 человек.
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Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.
- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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