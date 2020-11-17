РИАМО - 17 ноя. «Мособлгаз» газифицировал село Малахово в Раменском городском округе Подмосковья, протяженность новых сетей составила 4,6 километра, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Теперь к газу подключат 106 постоянно зарегистрированных жителей.

«На сегодняшний день мы ввели в эксплуатацию 33 газопровода по программе газификации: более 8,5 тысяч жителей Подмосковья уже получили возможность подключиться к газу. Подмосковье – лидер по газификации в стране. Каждое четвертое подключение к газу осуществляется на территории Московской области», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году снижен критерий численности. То есть для того, чтобы населенный пункт был включен в программу газификации достаточно 30 постоянно зарегистрированных жителей.

Торжественный пуск газа состоялся во вторник. Газопровод построили по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года».

До конца текущего года силами «Мособлгаза» будет газифицировано 50 населенных пунктов Подмосковья. Льготные условия по подключению доступны для 10 тысяч человек.