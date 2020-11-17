РИАМО - 17 ноя. На портале госуслуг Московской области заработала обновленная услуга по отнесению земель, находящихся в частной собственности к определенной категории, в случаях, установленных законодательством РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Ранее данная услуга предоставлялась в рамках госуслуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)».

«Теперь на портале есть две отдельные услуги: одна — по переводу земель из одной категории в другую, а вторая — по отнесению земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, к определенной категории. Это сделано для того, чтобы людям было удобнее, и они не путались», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что срок предоставления услуги сократили с 15 до восьми дней. Оптимизированная услуга позволит частным собственникам отнести земельный участок к определенной категории в случае ее отсутствия. Это необходимо для дальнейшего использования земли в соответствии с законом.

Воспользоваться услугой могут физические или юридические лица, а также индивидуальные предприниматели-владельцы земель.

Министр отметила, что в рамках оптимизации услуги сокращен перечень подаваемых документов — теперь предоставить услугу могут по заполненной форме заявления с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя и согласия правообладателя земли. Правоустанавливающих документов на участок предъявлять не нужно.

Также отдельной становится услуга по переводу частных земель из одной категории в другую, которая позволит частным собственникам изменить категорию земли в рамках земельного законодательства в течение 15 дней.

При подаче заявления на данную обновленную услугу перечень документов также облегчен — теперь заявителю не нужно предъявлять согласие залогодержателя земельного участка, правоустанавливающие документы на землю и справку об открытии наследственного дела. Достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, согласие правообладателя или сособственника земли и заполнить форму заявления на портале.