РИАМО - 17 ноя. Представители Московской области могут принять участие в студенческом форуме Центрального федерального округа РФ «Межнациональный мир», который состоится в формате онлайн в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Комитет по делам молодежи Костромской области совместно с областным государственным бюджетным учреждением «Молодежный центр Кострома» в период с 27 по 29 ноября 2020 года проводит студенческий форум Центрального федерального округа «Межнациональный мир» в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

Целью форума является консолидация молодежного сообщества ЦФО вокруг проблемы поиска путей преодоления барьеров межкультурной коммуникации и укрепление международных связей.

Принять участие в форуме могут студенты образовательных организаций высшего образования от 18 до 30 лет, интересующиеся проблемой межкультурных и межконфессиональных отношений.

Заявки на участие в форуме принимаются до 25 ноября в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Все участники, прошедшие регистрацию, получат ссылку на трансляцию форума.