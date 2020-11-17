РИАМО - 17 ноя. Наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом в Подмосковье наблюдается в Сергиевом Посаде и Королеве, всего за сутки в регионе выявили 839 новых случаев заболевания, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек», - говорится в сообщении.

Больше всего заразившихся за сутки зафиксировали в Сергиевом Посаде - 83 человека, Королеве - 61 человек и Раменском округе - 55 человек.

По 40 больных выявили в Талдомском округе и Щелкове, 35 новых случаев заражения зафиксировали в Клину, 34 — в Орехово-Зуевском округе, по 32 — в Балашихе и Мытищах, по 31 — в Подольске и Люберцах, 29 — в Одинцовском округе, 22 — в Дзержинском, 21 — в Дмитровском округе, 19 — в Шатуре, по 17 — в Серпухове и Ленинском округе, по 16 - в Богородском округе, Чехове, Наро-Фоминском округе, 15 — в Домодедове.

В Красногорске за сутки выявили 13 инфицированных коронавирусом человек, в Химках и Дубне — по 12, в Воскресенске — 11. Еще десять пациентов выявили в Лосино-Петровском, Шаховской, Ивантеевке, девять — во Фрязине, восемь — в Солнечногорске и Пушкинском округе.

Еще по семь зараженных человек выявили в Электростали, Рошале, Протвине, по шесть человек - в Истре, Лобне, Долгопрудном, пять — в Рузском округе, четыре — в Луховицах, по три - в Краснознаменске, Котельниках, Волоколамскском округе, Можайском округе, Ступине.

Двух новых Covid-пациентов выявили в Реутове. По одному зараженному зафиксировали в Коломне, Красноармейске, Лотошине, Егорьевске, Жуковском, Бронницах, Зарайске, Власихе, Электрогорске.

Нулевой суточный прирост зараженных наблюдается в Кашире, Лыткарине, Звездном городке, Молодежном, Озерах, Серебряных Прудах, Пущине, Черноголовке, Павловском Посаде.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.

- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.

- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.