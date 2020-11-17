РИАМО - 17 ноя. Наибольший суточный прирост заразившихся коронавирусом в Подмосковье наблюдается в Сергиевом Посаде и Королеве, всего за сутки в регионе выявили 839 новых случаев заболевания, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с Covid-19.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек», - говорится в сообщении.
Больше всего заразившихся за сутки зафиксировали в Сергиевом Посаде - 83 человека, Королеве - 61 человек и Раменском округе - 55 человек.
По 40 больных выявили в Талдомском округе и Щелкове, 35 новых случаев заражения зафиксировали в Клину, 34 — в Орехово-Зуевском округе, по 32 — в Балашихе и Мытищах, по 31 — в Подольске и Люберцах, 29 — в Одинцовском округе, 22 — в Дзержинском, 21 — в Дмитровском округе, 19 — в Шатуре, по 17 — в Серпухове и Ленинском округе, по 16 - в Богородском округе, Чехове, Наро-Фоминском округе, 15 — в Домодедове.
В Красногорске за сутки выявили 13 инфицированных коронавирусом человек, в Химках и Дубне — по 12, в Воскресенске — 11. Еще десять пациентов выявили в Лосино-Петровском, Шаховской, Ивантеевке, девять — во Фрязине, восемь — в Солнечногорске и Пушкинском округе.
Еще по семь зараженных человек выявили в Электростали, Рошале, Протвине, по шесть человек - в Истре, Лобне, Долгопрудном, пять — в Рузском округе, четыре — в Луховицах, по три - в Краснознаменске, Котельниках, Волоколамскском округе, Можайском округе, Ступине.
Двух новых Covid-пациентов выявили в Реутове. По одному зараженному зафиксировали в Коломне, Красноармейске, Лотошине, Егорьевске, Жуковском, Бронницах, Зарайске, Власихе, Электрогорске.
Нулевой суточный прирост зараженных наблюдается в Кашире, Лыткарине, Звездном городке, Молодежном, Озерах, Серебряных Прудах, Пущине, Черноголовке, Павловском Посаде.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.
- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии