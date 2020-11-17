РИАМО - 17 ноя. Инспекторы Объединения административно-технических инспекций Москвы во вторник проверили соблюдение антикоронавирусных мер в кинотеатре «Звезда», сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Кинотеатр «Звезда» находится на Земляном валу.

«В ходе обследования существенных нарушений не выявлено», - сказал Поповский.

Он добавил, что рейды инспекции продолжатся.

С 13 ноября максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах в Москве не должно превышать 25%. Данное требование действует до 15 января 2021 года.