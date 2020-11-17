РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. В подмосковных Люберцах в поселке Мирный прекратится подача электроэнергии в связи с ремонтными работами, сообщается на официальной странице территориального управления «Томилино-Октябрьский» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации Раменского филиала АО «Мособлэнерго», в связи с ремонтными работами будет прекращена подача электроэнергии 18 ноября в поселке Мирный с 10:00 до 14:00 на улицах Полевая, 1-я Тупиковая, 2-я Тупиковая, Мирная, Пограничная, Зеленая», - говорится в сообщении.

В поселке Томилино в микрорайоне Птицефабрики отключение будут производится с 13:00 до 16:00.