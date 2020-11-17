РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В Домодедове за сутки выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 3005 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 839 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 3005 (плюс 15)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.