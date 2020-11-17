РИАМО - 17 ноя. Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что желание интимной близости напрямую зависит от гормональной системы человека, помочь которой могут определенные продукты, сообщает Nation News.

По ее словам, в случае гормонального сбоя либидо у человека может снижаться.

«Для функционирования половой системы необходимы продукты, богатые витамином D: рыба, яйца и молочные продукты», — сказала эксперт.

Аплетаева добавила, что для нормализации жирового обмена и подготовки половой сферы также нужны продукты с высоким содержанием омега-3, а также витамин Е, который содержится в растительных маслах, зародышах пшеницы и зернах.

Кроме того, для поддержания здоровья в половой сфере в рационе должна постоянно присутствовать белковая пища с полноценным набором незаменимых аминокислот.​