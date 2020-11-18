РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 ноя. В Домодедове в нескольких населенных пунктах ожидается нарушение электроснабжения в среду, сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии с 09:00 до 17:00. Обесточиваемые населенные пункты (улицы, дома): СНТ «Белые Столбы-2»; СНТ «Криптон Шишкино»; СНТ «Виктория»; территория Петровское-Шишкино; СНТ «Шишкино»; СНТ «Москвич»; село Растуново; деревня Купчинино; деревня Шишкино; ПУЭСК «Берег FM», - говорится в сообщении.

Также с 8:00 до 12:00 свет отключат в СНТ «Матчино», «Климат Юсупово», «Машенька», «Эврика-Уварово»; деревне Матчино на улицах Березовая, Вербная, Живописная, Каштановая, Лесная, Озерная, Парковая, Пляжная, Прибрежная, Речная, Цветочная, Центральная и Ясеневая.

Кроме того, в это время отключение электроэнергии ожидается в деревнях Шишкино, Минаево и Уварово на улице Уваровский уезд, а также в ДНП «Ясенево».

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону: 8 (800) 700-40-70.